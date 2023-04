L'aplicació per deixar la maleta i continuar fent turisme per la ciutat

LUGGAGE HERO - Si estás de pasada en una ciudad y quieres turistear, pero no sabes dónde dejar tu equipaje, este app te ayuda a encontrar lugares como tiendas o hoteles donde por un valor X lo puedes dejar por unas horas o el día entero, me sirvió más en Europa. pic.twitter.com/LSOIwJtYYw — ✈️ Ivanna Benites || Educación y viajes (@ivannacbenites) May 8, 2022

T'han fet fora de l'apartament o de l'hotel on eres i ara has de carregar tot el dia la maleta o les bosses d'? No pateixis, hi ha opcions de tota mena per deixar les teves coses en un lloc segur i poder fer una última visita més lleugera.Els darrers dies, el tuit d'una usuària de, la Ivanna Benites (@ivannacbenites) ha arribat a milers de persones. En la publicació, aquesta jove viatgera ha recomanat els seus seguidors i seguidores descarregar-se unaal mòbil que els permetrà, en casos com l'esmentat, deixar l'equipatge en llocs tan diversos com botigues o hotels pervariables segons el temps que n'hagin de tenir cura. Alguns establiments els guarden unes hores i d'altres el dia sencer.L'app es diui, segons ha explicat l'Ivanna, una noia llatinoamericana, el territori on li va ser de més utilitat és

