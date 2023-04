Una noia passa 48 hores en un cotxe ple de morts després de sobreviure a un accident

Si ja de per si és molt dur ser, encara ho és més quan t'has hagut de passar fins aen el cotxe en què has tingut el sinistre amb els teus tres. Això és el que li ha passat a la Sophie Russon, una jove de 20 anys de Cardiff (Gal·les).La colla circulava per l'autopista A48 anant cap a unquan van tenir un accident. El cotxe es va estavellar contra els arbres i la Sophie va passar gairebé dos diesa l'interior del vehicle. Per desgràcia, tots els seus amics van morir a conseqüència del sinistre i la jove britànica va haver d'esperar que algú la trobés i fos rescatada.Al seu voltant només hi havia cadàvers.La història podria haver tingut un desenllaç encara més trist, però finalment van poder treure-la dels enderrocs. Ara, la seva mare, la senyora Anna Certowicz, ha confirmat que la seva filla es recupera d'unaque li van haver de fer per salvar-li la vida per com de ferida va sortir de l'automòbil. Quan la van rescatar, van veure que tenia unai patia unaA banda d'informar sobre l'estat de salut de la jove, l'Anna ha volgut agrair totes lesque ha rebut la seva filla des que es va difondre la notícia del sinistre: "Moltes gràcies a tots, la Sophie ja pot llegir tot el que ens envieu i veure tot l'amor i l'amabilitat que ha rebut la seva família. Tots i cadascun de nosaltres estem molt agraïts, gràcies des del fons dels nostres cors", ha compartit la progenitora, tal com ha recollit el diari Daily Star.

