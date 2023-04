Rebutgen fer-li un gintònic abans d'enlairar i la fa tan grossa que acaba emmanillat

Hi ha persones que tenen molt poca. I, a vegades es pot entendre, però d'altres és veritablement surrealista. La història s'ha fet viral a TikTok . En un vídeo curt de l'aplicació xinesa es veu com un home molt nerviós ha de ser reduït per laentre crits, plors i, evidentment, la mirada atenta de la resta de passatgers i passatgeres d'un vol de primera classe.Les imatges ja comencen amb. Primer, es pot observar un grup d'agents parlant en un escenari de tensió amb l'home en qüestió, que comença a enregistrar la conversa amb el mòbil. La discussió comença quan el client de l'aerolíniai ella li respon que s'ha d'esperar a estar volant per prendre-se'l. Això, aparentment, fa que perdi els nervis i hagin d'intervenir les autoritats.Segons ha recollit el portal de notícies TMZ, la picabaralla entre uns i altres va arribar a tal extrem que els policies li van ordenar repetidament que marxés de l'avió , però l'home es va mantenir ferm. La situació va anar a pitjor quan el passatger va començar aAquesta és la gota que fa vessar el vas. El cos de seguretat no pot suportar-ho més i, tot i que ell s'hi resisteix. Alguns passatgers fins i tot graven l'escena i és que se l'enduen arrossegant. És en aquest moment en què l'home comença a implorar que s'aturin mentre, finalment, surt del vehicle. Veure per creure. Una copa ha estat la que li ha fet perdre el vol i acabar detingut.

