El gest de Brad Pitt amb el seu veí, un avi vidu, que commociona internet

I no pas per una de les raons més comentades de la seva trajectòria -la seva aparença física-, sinó perquè amb un aparentment simple gest ha demostrat que, a més a més, és un tipus. D'aquells amb qui pots comptar en cas de necessitat.Ho ha revelat l'actriua la revista nord-americana People, des d'on ha assegurat que l'intèrpret, que enguany farà 60 anys, va comprar la mansió d'un home a(Califòrnia) el 1994. Va donar la casualitat que l'individu en qüestió no passava pel seu millor moment, ja que tot just s'acabava de quedar. Així que Pitt va decidir oferir-li un tracte:L'home hi va viure 105 anys, fins que va morir. No ha estat fins ara que el protagonista de Bullet Train ha decidit vendre la propietat, valorada en 40 milions de dòlars.L'acord ha estat inexistent per a l'opinió pública tot aquest temps. Tal com ha detallat Peterson, en la dècada dels 90 Pitt va comprar la seva primera residència a l'exclusiu barri de Los Feliz de Los Àngeles. Però aquella adquisició no va ser l'única que va fer perquè li va entrar una "febre" i va comprar totes les cases de la zona que va poder., ha explicat l'actriu al mitjà estatunidenc. Una d'elles, va ser la de l'ancià amb qui va tenir aquest bonic gest que ha commocionat les xarxes socials.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor