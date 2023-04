Les pautes per rejovenir més de tres anys en només vuit setmanes, segons un estudi

Les intervencions dietètiques i d'estil de vida poden reduir l'envelliment biològic i tenen el potencial d'influir en la durada d'un bon estat de salut, l'esperança de vida i la càrrega econòmica de l'envelliment. Així ho demostra un estudi publicat a, dirigit per la investigadora, de l', als Estats Units, i amb la col·laboració de l'Associació Americana de Nutrició, que s'ha realitzat sobre sis dones que van completar una dieta i un programa d'estil de vida dissenyat per impactar a la metilació de l'ADN i les mesures d'envelliment biològic.Una dieta que doni suport a lai una intervenció en l'estil de vida poden influir favorablement en l'edat biològica en tots dos sexes durant la mitjana edat i la vellesa”, comenten els experts que han fet l'estudi. La intervenció d'estil de vida modificable utilitzada pels participants en aquesta sèrie de casos es va investigar per primera vegada en un assaig clínic pilot on els participants -- van reduir la seva edat biològica en una mitjana deen comparació dels controls.L'equip va fer una actuació consistent en un programa de vuit setmanes. Aquest incloïa orientació sobre dieta, son, exercici i relaxació, suplements de probiòtics i fitonutrients i assessorament nutricional. Concretament, laconsistia a ingerir setmanalment la quantitat equivalent a dues tasses de verdures de fulla verda -incloent col arrissada, bledes, cols i espinacs, entre d'altres-, però excloent-ne les típiques d'amanides -com la romana, l'iceberg o la barreja de primavera-; dues de verdures crucíferes -incloent bròquil, col, coliflor, cols de Brussel·les, ruca, col arrissada, fulles de mostassa, créixens, naps, rave, bleda-; tres tasses de verdures de color intens; un quart de tassa de llavors de carabassa, una altra cambra de llavors de gira-sol, dues porcions d'adipògens de metilació, una o dues remolatxes, una porció d'ou -5 a 10 per setmana- i probiòtics -dues càpsules-. També van incloure a la dieta olis "saludables", com el d'oliva.Però això no és tot. A banda de la dieta, calia ferdurant almenys 30 minuts al dia durant cinc dies a la setmana; practicar exercicis de respiració almenys dues vegades;almenys 7 hores al dia;des de les 19:00 hores fins a les 7:00 de l'endemà, i8 gots d'aigua al dia.

