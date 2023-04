La Xina tiba la corda i avança en el simulacre de bloqueig a Taiwan: desplega 71 avions i nou vaixells

L'no s'atura davant les amenaces delsi ha començat a efectuar aquest diumenge exercicis d'"atacs de precisió" sobre "objectius clau" a, el segon dia dela gran escala que està efectuant al voltant de l'illa. El secretari d'Estat nord-americà,, va avisar aquest dissabte que qualsevol "acció unilateral" de la Xina podria desencadenar una "". No obstant això, Taiwan ha detectat 71 avions de combat i nou vaixells xinesos a prop del seu territori."El-l'Exèrcit xinès- continua amb els simulacres al voltant de l'illa de Taiwan, fent atacs de precisió simulats en objectius clau a l'illa i les aigües circumdants", ha explicat la Xina en un comunicat militar recollit per Xina Daily. Durant els simulacres, múltiples destructors i fragates de la marina de l'exèrcit xinès "s'han acostat ràpidament a l'illa de Taiwan, han pres posicions avantatjoses i han practicat assalts de prop, dissuasió de llarg abast i defensa aèria", ha afegit la televisió estatal xinesa CCTV.La matinada de dissabte a diumenge, elha detectat que almenys 71 avions de combat i nou vaixells de guerra xinesos s'han aproximat al territori, i alertat que 45 dels avions han travessat temporalment la "" que divideix l'estret i marca el començament de la zona de seguretat; un nombre extremadament alt fins i tot per a les incursions habituals que la Xina duu a terme durant els darrers mesos.Aquest simulacre a gran escala ha estat entès com una resposta a la trobada protagonitzada aquesta setmana per la presidentaamb el president de la Cambra de Representants dels Estats Units,, en què Pequín va considerar com un afront a les seves reclamacions sobiranistes sobre el territori. Tot, en un context internacional ja prou inestable, amb lai la posició inconcreta de la Xina envers el conflicte.

