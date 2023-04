El detingut pel cas de Canovelles va obligar a punta de pistola dues dones a portar-lo a Múrcia

Laha detingut finalment ael presumpte autor de la mort per arma de foc d'un treballador del. Arran de l'arrest, el cos ha pogut saber que el sospitós va obligar dues dones, a punta de pistola, a traslladar-lo en el seu vehicle fins al capital murciana.Allà, ha estat localitzat i arrestat per diversos agents, segons ha informat la policia espanyola a través Twitter. Concretament, ha estat a lesi a l'de la ciutat. Tot i que no ha oposat resistència i no ha provocat ferits, no s'ha entregat de manera voluntària, segons ha avançat Rac1. La policia creu que volia agafar un tren, però en desconeix la destinació.El sospitós es tracta d'unque va demanar la baixa. No ha estat fins després de quedar privat de llibertat que els agents han confirmat la seva identitat, tot i que encara es desconeix el nom. Tampoc es coneix la motivació per concórrer en aquests delictes, però diversos testimonis descriuen una situació atribuïble a un

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor