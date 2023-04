Mor un motorista menor d'edat en una col·lisió amb un cotxe a Tarragona

El conductor d'una moto, un jove menor d'edat, va morir la tarda d'aquest dissabte després de xocar lateralment amb un cotxe a la carretera, a l'altura de, per causes que s'estan investigant. A conseqüència de l'accident, la conductora del turisme va resultar ferida lleu, mentre que una altra menor que l'acompanyava va patir ferides menys greus, segons elDesprés de rebre l'avís, rebut a les 18:30 hores, es van activar tres patrulles delsi tres ambulàncies del, però no van poder fer res per salvar la vida del menor. Tant la conductora del vehicle com la menor que l'acompanyava van ser traslladades pels serveis d'emergència a l'. Amb aquesta víctima mortal, són 37 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit a les carreteres catalanes aquest 2023, segons dades provisionals.

