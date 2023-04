No és una ratlla: les xarxes s'omplen d'especulacions per una fotografia d'Iglesias i Montero

tornen a ser protagonistes d'una nova polèmica. En aquesta ocasió, però, per quelcom que res té a veure amb la política. Més aviat, per un detall aparentment innocu en una publicació de la ministra d'Igualtat a. Les xarxes socials s'han omplert d'especulacions i s'ha generat un intens debat entorn la possible presència dea la taula al voltant de la qual s'asseuen els dos polítics.Iglesias toca la guitarra i Montero somriu. Sobre la taula, però, hi ha una ratlla blanca i fina que pot semblar droga. Si bé, tot és un desafortunat malentès. És lade la bossa que també hi ha sobre la taula. Una cinta que s'hauria trencat i que haurien deixat al costat, sense pensar en tot l'enrenou que podia generar.La publicació acumula prop de 50.000 m'agrada i més de 5.000 comentaris, cadascun analitzant la fotografia com un expert. "", comença un. "", llança un altre. Això no obstant, tot ha quedat en un malentès.

