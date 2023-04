Un jugador del Reial Madrid agredeix un del Vila-real al pàrquing del Bernabéu

Eles va acomiadar definitivament de la Lliga la nit d'aquest dissabte després de perdre per 2 gols a 3 davant el. Si bé, la notícia important de la vetllada es va produir al pàrquing del Santiago Bernabéu, quan el migcampista uruguaià de l'equip blanc,, va esperar el groguet i exjugador del Gironaper propinar-li un cop de punt per l'esquena.Quan Baena enfilava cap a l'autocar per marxar cap a Castelló, mirant el mòbil i sense captar la presència de ningú al seu voltant, Valverde el va agredir, tot i que no va provocar una ferida de gravetat a l'agredit. Durant el partit, els dos jugadors ja havien tingut una picabaralla.El motiu de tot plegat, segons l'entorn de Valverde, hauria estat un desafortunat comentari de Baena en el partit de Copa del Rei que va enfrontar els seus equips el 19 de gener. Després de fer-li una falta, li hauria dit: "". I és que la dona de l'uruguaià estava passant per un moment complicat de l'embaràs, que finalment es va solucionar. Baena, però, ha negat aquestes declaracions.

