Ministres de Rajoy van afirmar que estava al corrent de l’Operació Catalunya

L'expresident del govern espanyol,, tenia coneixement de les actuacions de la "policia patriòtica" en el marc de l', la trama de les clavegueres governamentals i policials per construir proves falses contra personalitats i entitats vinculades al procés independentista. Així ho apunten diverses referències dels exministres popularsregistrades en documents d'àudio, com també anotacions de, segons ha avançat La Vanguardia.En una gravació de Villarejo l'agost de 2014 a l'aleshores secretari d'Estat d'Interior,, l'expolicia l'informa que només ell hauria d'informar a Rajoy, a qui es refereix com "", dels avenços de l'operació. "Crec que per evitar tensions, cada vegada més has de ser tu l'únic canal de comunicació., pel ministeri de la veritat". Ja el 2017, Villarejo torna a enregistrar Cospedal per demanarli protecció contra la "persecució" del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI): "No, si. Ni a ell. Que ho sàpigues...", descriu La Vanguardia.La primera referència a Rajoy, però, data del 14 de març de 2014, quan Villarejo descriu una trobada amb Martínez a la seu del PP: "Ve el presi, tal i tal altre, només per saludar-lo, tal i tal altre, no sé què... Sàpiga que l'amic-que va dimitir el desembre passat com a president provincial del grup popular a Salamanca pel, que investiga un presumpte finançament irregular el 2017- compta amb tota la simpatia del món entre altres coses, així que a treballar. I aquest va ser tot el missatge". Així ho comparteix el mitjà mencionat.L'excomissari Villarejo ja va afirmar fa uns dies Rajoy va ser l'impulsor de l'operació Catalunya contra l'independentisme. En una entrevista a El Periódico, ell mateix va assegurar que entre Rajoy,, Jorge Fernández Díaz i l'exsecretària general del Partit Popular, María Dolores de Cospedal, van ser els artífexs d'aquesta operació per aturar el moviment independentista català. Villarejo va arribar a afirmar a l'entrevista que l'expresident del govern espanyol va arribar a aparèixer en una de les reunions que es van celebrar per dur a terme l'operació.

