Operació policial en marxa per trobar el culpable de la mort d’un home en un club de tir a Canovelles

Els Mossos d'Esquadra busquen el culpable de laaquest dissabte al vespre després de rebreen un club de tir de, al Vallès Oriental. El cos de policia catalana ha obert una operació per localitzar l'autor dels trets, que hauria fugit del lloc dels fets amb diverses armes i amenaçant una conductora perquè el transportés.Segons han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) fonts policials, els fets van passar cap a les 19:30 de la tarda. Quan agents delsd'Esquadra es van personar al lloc, van trobar el propietari del club de tir ferit greu per arma de foc. I tot i que un grup d'efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques () li van fer tasques de reanimació, els intents van ser en va i va perdre la vida.Segons ha avançat Catalunya Ràdio, després de l'atac, l'autor dels fets hauria entrat al cotxe d'una dona i, a. A hores d'ara, la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord ha obert una investigació per esclarir el succés. Per la seva banda, diverses unitats dels Mossos ja s'han mobilitzat per trobar i arrestar el presumpte autor dels trets, que

