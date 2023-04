ℹ️ Prealerta FERROCAT: Tren avariat per acte vandàlic (objecte a la via) entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles que afecta R2. Pas Alternatiu. Es fa transbordament dels passatgers del tren afectat a un altre pic.twitter.com/x0YNvvBNce — Protecció civil (@emergenciescat) April 8, 2023

Una les vies de tren entre les localitats de Vilanova i la Geltrú i de Cubelles () ha obligat a aturar un comboi i aa un altre tren aquest dissabte al vespre. Segons ha informat Protecció Civil, que ha posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril ), es tracta d'un objecte a la via que impedeix la circulació.Per la seva banda, Adif ha explicat que la incidència provoca –R2, R13, R14, R15, R16 i R17– , també les de mitjana distància.

