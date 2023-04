Va al ginecòleg per un dolor insuportable i li treuen una panerola morta

Això diu el ginecòleg que la va atendre

La realitat, un cop més, supera la ficció. Una pacient ha visitat el servei d'urgències de la ciutat hondurenya de-capital del país- i allà s'ha trobat amb una enorme sorpresa. Necessitava ajuda mèdica perquè des de feia dies que sentia un fort dolor a la vulva que no la deixava ni tan sols dormir. Quan l'han examinat han trobat que dins seu tenia ni més ni menys que una, que li han extret ràpidament.S'ha fet ressò de la notícia el diari britànic Daily Mail, que també ha detallat que la pacient, de qui no ha transcendit la identitat, va arribar al centre mèdic "extremadament, agitada i plena de suor". Un cop la van poder atendre, va admetre que sentia que hi havia una cosa "molt estranya" en la seva part més íntima.De qui sí que ha transcendit la identitat és del professional que la va atendre, el ginecòleg. Ell mateix ha apuntat al mitjà de comunicació anglès que es va encarregar de retirar l'animal del cos de la dona i d'assegurar que. "Quan vaig introduir l'espècul, vaig poder veure que era un insecte. De fet, vaig treure una panerola", ha relatat Calix, que també ha hagut d'admetre queaquesta panerola.No obstant això, el metge ha volgut llançar un missatge amb el qual ha demanat a tot aquell que pateixi molèsties com aquesta que faci una visita a l'hospital més pròxim perquè els professionals puguin descartar qualsevol problema sanitari.

