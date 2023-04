Nou cas de catalanofòbia: un usuari de Twitter denuncia Booking

Hola, @bookingcom, he trucat dues vegades al vostre telèfon de Barcelona i la primera vegada m'heu dit "que penita no entiendo" i heu penjat el telèfon, la segona vegada l'heu penjat directament quan he parlat en català.Podríeu investigar aquest cas de #catalanofòbia,si us plau? — CH 🌥️ (@pirineu_x) April 7, 2023

Hola. Lamentamos mucho leer lo sucedido con ese hotel en Estambul. Nos gustaría echarle un vistazo desde aquí para ver qué pasó y ver cómo podríamos ayudar. Para ello nos puedes enviar un mensaje privado con: nº confirmación, PIN y nombre en la reserva.

Un saludo. https://t.co/Z89AAoEgD7 — Booking.com (@bookingcom) April 8, 2023

No és nou. De fet, és habitual que els mitjans de comunicació ens fem ressò d'aquesta mena de notícies. En aquesta ocasió, l'usuari de@pirineu_x ha denunciat aquest divendres a les xarxes socials un possible cas deper part d'una de les agències de viatges més importants del món:@pirineu_x ha explicat que és treballador d'un hotel des del qual ha trucat al servei d'atenció de Booking a. Ha intentat que l'atenguin en català , la seva llengua i la de la ciutat on està instal·lada la companyia, fins a dos cops. El primer, la persona que l'ha atès li ha dit literalment:en castellà. Tot just després, li han penjat el telèfon.Ell ha tornat a formular la seva pregunta en català i directament ha sentit com el penjaven . Ara, ha demanat als usuaris i usuàries d'internet que l'ajudin a investigar aquest presumpte cas de catalanofòbia.La seva publicació ja ha estat vista per gairebéi té més de 2.000 m'agrada. També acumula centenars de respostes, entre les quals la d'altres clients i clientes de la companyia que han viscut experiències similars. Un d'ells ha tingut sort i després d'exposar el que li va passar amb Booking, la mateixa empresa ha intentat posar-s'hi en contacte a través del tuit. @pirineu_x, sorprès, ha contestat:

