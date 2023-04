Un mort en perdre el control del cotxe i donar una volta de campana a Manresa

Eld'un turisme, de qui encara no ha transcendit ni edat ni veïnatge, haaquest dissabte en un accident de trànsit que ha patit després de sortir de la via en un camí a la zona del Poal de, a tocar del camp de futbol del Gimnàstic, segons han informat els Bombers de la Generalitat aL'accident ha tingut lloc al camí que parteix de l'accés al camp de futbol cap a l'esquerra en paral·lel a la carretera de Santpedor, i que continua per darrere de Cant Font. Per motius que ara s'estan investigant, poc després de les 15:00 del migdia, el vehicle s'ha precipitat per un talús on ha donati ha quedat amb les rodes mirant al cel.El turisme, a més a més, ha anat a parar a un. Davant el risc que el terreny pogués cedir i el vehicle caure a la carretera de Santpedor, elshan treballat en l'estabilització del vehicle mentre elsd'Esquadra retiraven el cos del difunt del seu interior.Un cop traslladada la víctima pels serveis funeraris, els Bombers han acabat girant el cotxe i retirant-lo del punt del sinistre. En l'accident hi han actuat tres dotacions dels Bombers, Mossos, el Servei d'Emergències Mèdiques () i la, que s'ha fet càrrec de la investigació.

