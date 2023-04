Presó per als assassins d'un exconcursant de «Mujeres y Hombres y Viceversa»

Què va passar exactament la nit del crim?

El Tribunal Suprem () ha confirmat aquesta setmana laper als assassins de l'exconcursant del programa de televisió Mujeres y Hombres y Viceversa, de 31 anys. Aquest jove valencià va rebre dues punyalades mortals -una d'elles al cor- que li van provocar la mort. Els dos condemnats, Francisco H. i Antonio M., van perseguir-lo per una zona d'oci nocturn de Torrent () la matinada de l'11 de juliol de 2020.El Francisco i l'Antonio van actuar amb la complicitat de dosd'edat la nit dels fets, que han estat jutjats en un procediment a banda. En el seu moment, la sentència de l'Audiència Provincial de València va considerar provat l'atac, però no ha estat fins ara que la sala penal ha desestimat els recursos dels homicides.Els quatre involucrats en l'homicidi van coincidir amb la víctima i van començar a parlar. No obstant això, la conversa va acabar derivant en una. Els tribunals, però, no han pogut aclarir el motiu de la baralla i només han precisat que, una hora més tard del primer contacte, Menjíbar els hi va etzibar als menors les següents paraules:. Un d'ells li va clavar un cop de puny i en Francisco va començar a empènyer-lo.La víctima, veient que la cosa anava a més, va intentar tranquil·litzar-los, però sense èxit. Es va veure obligat a córrer perde la situació, però el van enxampar i colpejar fins que va caure de morros a terra. L'exconcursant d'un dels programes més seguits de Mediaset va aconseguir aixecar-se, però no va poder suportar una segona persecució. Tal com ha considerat provat l'Audiència de València, el Francisco i el grup que li donava suporti "amb la intenció de posar fi a la seva vida, li van assestar dues punyalades", que li van acabar causant la mort.Ara, el Suprem ha acreditat que els quatre implicats es van aprofitar, d'una banda, que en Dani s'havia drogat i no anava armat, i de l'altra, que eren més en número per atacar-lo. Després del crim, agents de la policia van trobar les, "prèviament netejades",. Per tot plegat, l'alt tribunal ha avalat el delicte d'assassinat per als dos adults en el moment dels fets i ha recordat que un testimoni va veure com la víctima corria per salvar la seva vida i, finalment, queia desplomada a terra. D'aquesta manera, els magistrats han rebutjat els arguments dels condemnats, dels quals ha destacat, a vegades, la seva manca de fonament.

