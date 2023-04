Retiren la custòdia a la mare que es va tirar per la finestra amb la seva filla a Astúries

Hores abans, el pare i l'avi s'havien barallat

La custòdia per al progenitor

Laque aquest dimecresa l'avinguda dels Telers d'Avilés (Astúries)continua a, però segons han informat fonts sanitàries a l'agència EFE està fora de perill. Sobre la progenitora, de 45 anys, les mateixes fonts asseguren que tot i que també roman a l'UCI del mateix hospital, el seu pronòstic és "estable, dins de la gravetat".El drama que ha viscut aquesta família no es pot descriure de cap altra manera. La progenitora va estar dins del programa de víctimes de violència de gènere del govern espanyol () i segons han detallat persones properes al cas, la dona vivia "un autèntic", de 45 anys. La situació era de tal gravetat que la mare va decidir agafar una escala per arribar a la finestra del pis i tot i que la seva filla li deia que no la tirés, ambdues es van precipitar al buit fins queaparcat a la voreraEls fets van ser presenciats per diversos, que eren prenent alguna cosa en un bar de davant del bloc. Tal com ha explicat EFE, hores abans del tràgic succés (al voltant de les 6:00 del matí), l'avi de la menor, de 65 anys, i el seu pare van tenir unaen què segons la policia, que els va detenir poc després, van fer servir un bat de beisbol, un martell, un ganivet de cuina i un esprai pebre. Ambdós van quedar ferits i professionals de l'Hospital de Sant Agustí de la localitat els van haver d'atendre de les seves lesions.Més tard, la policia espanyola els va traslladar a una comissaria des d'on van ser posats a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número cinc. Segons la informació que ha transcendit, avi i pare tenien vigent una ordre d'allunyament entre ells, pel que sembla motivada peri el règim de visites del progenitor.L'endemà que mare i filla es precipitessin per la finestra del domicili familiar, un tribunal va retirar la custòdia de la nena a la progenitora i, concorde a l'article 158 del codi civil, li va concedir únicament al pare, que va quedar en llibertat després de l'altercat. Alhora, el magistrat del jutjat competent va dictar. Tal com han confirmat fonts jurídiques, a l'home se li atribueix un delicte de trencament d'ordre d'allunyament i homicidi en grau de temptativa. Per això, immediatament va ser traslladat al Centre Penitenciari d'Astúries. L'exmarit ide la criatura va quedar en llibertat, tot i que continuarà, en el seu cas, però, només per lesions.

