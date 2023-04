Aterra d'emergència perquè duu de copilot una de les serps més perilloses del món

Possiblement una de les millors qualitats que pot tenir una persona quan viu una situació angoixant és ser capaç de mantenir la calma. Aquesta ha estat, precisament, la gran sort del Rudolph Erasmus, un pilot que dilluns passat va viure, ben segur,Era en pleque feia un trajecte entre Bloemfontein i Pretòria (Sud-àfrica). A bord duia quatre persones. Volaven a 3,35 quilòmetres quan en Rudolph va sentir una cosa freda que li passava per l'esquena. "Al principi vaig pensar que era la meva ampolla d'aigua, però després em vaig adonar que era una sensació molt diferent i no em vaig moure", ha explicat el pilot al mitjà de comunicació local Low Velder.Per sorprenent que pugui semblar, en Rudolph duia ni més ni menys queque, per ser més concretes, reposava a sota del seu seient i l'anava acaronant. Ràpidament, va advertir els passatgers del vol de la situació per intentar que la cosa no se n'anés de mare i, tot just després, va forçar una l'aeroport de la ciutat de Welkom, a mig camí de la destinació final.Gràcies a la paciència i saber estar del pilot, l'avió va poder aterrar sense cap mena de problema i, ni tan sols la serp. Un cop van ser a Welkom, van evacuar el vehicle i desallotjar l'animal, que va resultar serde la seva espècie. "A més a més, era força gran", ha precisat Rudolph al citat diari.La gesta del pilot ha arribat a molts punts del país. De fet, la directora de l'Autoritat Sud-africana per a l'Aviació Civil,, l'ha felicitat per les que ha qualificat de "valentes decisions", així com per "la forma en què ha gestionat el que podria haver estat unaeri". Khoza ha destacat del pilot que "va saber mantenir la calma davant d'una situació de perill i aterrar l'avió sense cap incidència, demostrant al món que és un".Les cobres com les que es van trobar en aquest trajecte privat viuen, generalment, al sud-oest del territori africà i són molt perilloses, fins al punt que causenlade les seves víctimes

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor