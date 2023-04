La ruta més llarga del món que es pot fer a peu

Qui no ha pensat mai a fer la volta al món? O en visitar algun país a l'alta punta del planeta? Ara bé, una cosa és plantejar-se un viatge amb totes les comoditats -bàsicament, amb avió, tren o cotxe- i l'altra és prendre viatjar caminant.sense agafar ni avions, ni vaixells, ni cap altre vehicle?La ruta a peu més llarga del món supera els 22.000 quilòmetres, més de 4.000 hores, sis fusos horaris, les quatre estacions de l'any i creua més de 17 països. Comença a, a l'extrem sud de Sud-Àfrica, creua el continent africà, travessa el Pròxim Orient, part de l'Europa de l'Estat, creua la Xina, i acaba a Sibèria, a la ciutat deQui es plantegi fer-la ha de saber que haurà de caminar més deo, el que és el mateix, pujar a l'Everest 14 vegades. En total, assumint que cada dia es caminen uns 20 quilòmetres, la persona que vulgui fer aquesta ruta necessitaria uns tres anys. El viatge es pot fer tot caminant, perquè hi ha ponts per creuar algunes zones d'aigua.Ara bé, si ja estàs preparant la motxilla, has de saber també que, perquè alguns dels països que s'han de creuar estan en guerra, hauràs de suportar temperatures extremes o travessar zones amb animals mortífers. Per ara, ningú no ha fet aquest viatge caminant.

