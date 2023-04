L'acusada de matar la cosina al Bages s'enfronta a 20 anys d'ingrés psiquiàtric

Lademana 19 anys i 11 mesos d'ingrés a presó commutable per unper a la dona, que tenia 32 anys, acusada d'assassinar la seva cosina a la urbanització Marquet Paradís del Pont de Vilomara el 2 de juliol de 2020 .. En el detall de la investigació i de l'acusació es detalla que l'agressora va clavar-lide la víctima, però té en compte que, en el moment dels fets, presentava una "" que, entre d'altres, li suposava una "de persecució amb", que es va agreujar per la seva situació personal d'arribada recent a l'Estat,a causa de la Covid, amb les seves filles residint en el seu país d'origen.L'acusada havia arribat a l'Estat el gener d'aquell mateix any i havia començat a treballar cuidant una àvia de, però amb l'arribada de la pandèmia,el mes de maig i va contactar amb la víctima, que era, per si podia acollir-la a la casa que tenia al Pont de Vilomara, demanda a la qual va accedir. La víctima vivia a la casa ambque en el moment dels fets tenia 29 anys ide 15 anys. Vivia, amb qui s'havia casat el 2006, tot i que segons l'escrit d'acusació "mantenien una relació freqüent".Tal i com va informarel mateix dia dels fets des del Pont de Vilomara, el 2 de juliol de 2020 sobre dos quarts de nou del matí, l'acusada va assassinar la víctima ipropera a la residència on van tenir lloc els fets. Després d'una cerca per terra i aire, en què van usar helicòpters, elsvan localitzar i detenir la presumpta agressora.Segons la Fiscalia, el dia dels fets, l'acusada va atacar la seva cosina, de manera que no va tenir oportunitat de defensar-se. E l fill de 15 anys de la víctima va ser testimoni directe dels fets . Fruit de les 45 ganivetades, va morir als pocs minuts. Malgrat això, l'acusació considera que el nombre de ganivetades i els llocs del cos on van ser clavades van ocasionar a la víctima ", innecessàriament provocat per produir-li la mort".L'acusació també fa referència al fet que, en el moment dels fets, l'acusada presentava una "simptomatologia psicòtica, amb inquietud psicomotora, desorientació en l'espai i en el temps, tremolors, ansietat, confusió i ideació paranoide de persecució amb al·lucinacions auditives·, una patologia que, segons les avaluacions a què va ser sotmesa, es va agreujar per la seva situació personal:, i separació del seu entorn personal i familiar -les seves filles residien en el país d'origen- a causa de la pandèmia. Tot plegat va motivar diverses, en què li van pautar diversos medicamentsLa Fiscalia assenyala que en el moment dels fets, l'acusada "presentava unbreu amb factors d'estrès que van alterar de forma greu les seves". Quatre dies després dels fets, l'acusada vafins a l'actualitat.Per tot plegat, la Fiscalia acusa la dona d'amb l'eximent incomplerta d', i demana per a ella una condemna de 19 anys i 11 mesos de presó, amb la mesura d'internament en un centre psiquiàtric tancat per a tractament mèdic durant. També demana cinc anys deun cop complerta la condemna, i ladurant els deu anys posteriors de la sortida del centre psiquiàtric.Pel que fa a la, l'acusada haurà d'indemnitzar amb 90.000 euros i 120.000 euros la filla i el fill de la víctima, i amb 60.000 el seu espòs.

