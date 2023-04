Trias tanca un pacte amb el PDECat per a les eleccions a Barcelona

Codi informacional 1El candidat dea l'alcaldia de Barcelona,, ha explicat que té un pacte "tancat" amb elper concórrer conjuntament a les eleccions a la capital catalana, tal com va avançar Nació. En una entrevista a Europa Press, Trias ha dit que presentarà aquest acord la setmana vinent i que ell continuarà tenint "potestat" sobre la llista electoral. De nou, ha tornat a obrir la portaper arribar a l'alcaldia. "El pacte que faci, sigui amb el PSC o ERC, serà un bon pacte, perquè serà per transformar la ciutat", ha explicat.Si guanyen les eleccionsTrias els ha garantit el suport, però el candidat de Junts també ha demanat que s'apliqui a ell la fórmula inversa, i que si és el més votat també obtingui el suport del PSC o d'ERC. Sí que ha tancat la porta a facilitar una alcaldia d'Ada Colau, perquè segons Trias cal canviar la manera d'actuar del consistori. "Em presento per ser alcalde, no té cap sentit que em quedi aquí més anys per ser regidor", ha afirmat. STrias també ha assegurat quetot i que creu que s'ha aplicat malament. També ha instat a col·laborar la resta de formacions per revertir la manca d'habitatge assequible. Per ell, la solució implica construir, comprar i rehabilitar edificis en males condicions, i per revertir el sensellarisme aposta pel housing first. Entre els seus plans, l'exalcalde devol transformar la Gran Via en el carrer més llarg de Barcelona, i planteja un model similar a l'avinguda Diagonal.

