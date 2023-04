La cantant Karol G critica que li hagin retocat el cos en una portada de revista

La cantant colombianaha publicat un missatge a Instagram en què critica que la revista GQ de l'Amèrica Llatina li hagi retocat la imatge en portada. Ella els va demanar que no ho fessin i, malgrat agrair l'oportunitat de ser portada de la revista, ha dit que la imatgeL'artista considera que és una "cap a totes les dones que lluiten contra "els estereotips de la societat". "La meva cara no es veu aixi, ni el meu cos, i jo em sento molt còmoda i feliç amb la manera com em veig al natural", ha dit a través de les xarxes.Els seus fans han aplaudit la reacció. No és la primera vegada que l'artista colombiana critica laconta les dones i fa una crida a l'empoderament femení. Acaba de publicar el disc Mañana será bonito i fa unes setmanes va publicar ambuna cançó crítica amb les seves exparelles.

