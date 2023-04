El truc dels jugadors del Madrid per respirar millor durant el Clàssic

Que alguien me explique por favor que es lo que hacen estos dos ? Tienen algo en la camisa pic.twitter.com/rvpTPwqIQ8 — FutboleroEs19 (@Futboleroes19) April 5, 2023

Més enllà del resultat -un 0-4 demolidor delcontra el- i d'un arbitratge en certs punts polèmic, elva deixar altres imatges curioses. A les xarxes s'ha fet viral un vídeo on apareixen diversosque ha provocat diversitat d'opinions. Apareixen futbolistes comque s'ensumen la samarreta durant el partit.Per què ho fan? El motiu és el preparador físic, que ha optat per un truc que no és nou. Consisteix a escampar a la part central de la samarreta la pomada, utilitzada per descongestionar el nas i respirar millor. Per això, els jugadors s'ensumen la samarreta, per respirar el producte i descongestionar el nas.Alguns perfils anònims han insinuat que això seria il·legal, però. Segons informa TV3, aquest producte no consta a la llista de substàncies dopants, i ja l'han utilitzat altres entrengadors comamb l'Arsenal. Mai sabrem si aquesta "tècnica" del Vicks VapoRub va ajudar els blancs a fer força els blaugrana de la cursa per al títol de Copa. Aquí podeu veure el vídeo:

