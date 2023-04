Aragonès no tira la tovallola i reclama a Sánchez reunir la taula de diàleg en ple any electoral

El president de la Generalitat,, ha desafiat el president del govern espanyol a convocaren ple any electoral. "", ha dit Aragonès en una entrevista a l'Agència EFE. La taula no es reuneix des de l'any passat. Laconsidera que el diàleg ja ha donat resultats amb els indults i la reforma del codi penal, i que no cal fer més trobades, i menys encara a les portes de les eleccions municipals del mes de maig i les espanyoles de finals d'any.Aragonès discrepa, perquè sosté que el conflicte polític entreencara no s'ha resolt. "El diàleg no hauria d'estar sotmès a incentius de tàctica política de partits", ha afirmat, i per això ha insistit que els Sánchez i ell han de poder "dialogar, reunir-se, arribar a acords i abordar el conflicte" més enllà del calendari electoral. En aquest sentit, ha retret a Sánchez que amagui la bandera del diàleg per no perdre vots a les municipals. "", ha afirmat el president.Per a Aragonès, el diàleg no està vinculat tampoc a la continuïtat de Sánchez a la Moncloa. "És un procés de govern a govern, no de partit a partit", ha dit. De tota manera, sí que ha reconegut que un canvi al govern espanyol faria "més difícils" les condicions per avançar en la negociació. "Nosaltres no ens aixecarem de la taula, però soc molt conscient que unsignificaria probablement passes enrere", ha admès. Una opció és reprendre la via unilateral? Aragonès ha esquivat la pregunta i ha demanat preocupar-se per "les accions unilaterals" que durien a terme un govern de la dreta i la ultradreta.Sigui com sigui, la proposta d'Aragonès passa per un, similar a la via del Canadà i el Quebec, per pactar les condicions per a un referèndum. Abans de traslladar-lo a l'Estat, el president vol sumar forces a Catalunya amb un acord amb els agents polítics, socials, econòmics, sindicals i culturals del país. "El conflicte no pot seguir estancat", ha afirmat. En les properes setmanes, un grup d'experts començaran a treballar en aquest acord, abans d'iniciar contactes amb les forces polítiques. Els moviments arrencaran a partir de les eleccions municipals, per evitar converses en un context de campanya.

