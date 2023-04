La vacuna contra el càncer podria arribar d'aquí a cinc anys

Ladel cor estaran llestes al final d'aquesta dècada. Aquest missatge, que pot semblar optimista, l'ha publicat aquest divendres el diari britànic The Guardian, recollint les paraules del director mèdic de. Segons, l'empresa podrà oferir abans de 2030 productes per a aquest tipus de malalties, per atacar diferents tipus de tumor. La companyia assegura que seran unes vacunes molt eficaces que podran salvar vides a tot el món.Concretament, Burton ha parlat de "vacunes personalitzades contra diversos tipus de tumors", però també d'injectables que podrien cobrir infeccions respiratòries amb una sola injecció. Això permetria protegir persones contra la covid, la grip o altres virus respiratoris. Moderna va ser una de les primeres companyies que va desenvolupar una vacuna contra el coronavirus, juntament amb Pfizer. Alhora, lespodrien estar disponibles per a malalties rares que ara com ara no tenen medicaments d'aquí a uns 10 anys.Moderna també treballa en remeis per a les malalties cardíaques, però aquestes són més complicades. Segons el cardiòleg, en declaracions a Rac1 , la teràpia que proposa Moderna és més complicada és més complexa. En tot cas, per seguir investigant cal mantenir un alt nivell d'inversió.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor