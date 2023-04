Mor el conductor de l'accident d'autocar a Freginals, on van perdre la vida 13 estudiants d'Erasmus

13 víctimes mortals, set de nacionalitat italiana

El conductor de l'accident d'autocar del març del 2016 a(Montsià), on van perdre la vida, va morir dimecres passat d'un infart, segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat l'ACN. La mort del xofer,que estava pendent de jutjar-se, segons ha assenyalat el seu advocat,, que confia que es mantinguin els acords que per la via civil s'havia arribat amb les víctimes.Rodríguez era l'únic acusat per la via penal i lali demanava quatre anys de presó. L'escrit d'acusació argumentava que el conductor va desatendre "greument" les normes de seguretat posant-se al volant de l'autocar cansat i amb son de tornada de les Falles de València.El bus traslladava un grup d'estudiants d'Erasmus de lai circulava de matinada per l'AP-7 en sentit nord quan va patir el sinistre. Diversos testimonis dels supervivents van relatar que l'autocari, fins i tot, trepitjant les bandes rugoses de la via.En el moment dels fets, el conductor va donar negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues, ide forma indefinida a l'empresa Autocares Alejandro Tours, amb seu a Mollet del Vallès. El vehicle no presentava avaries mecàniques, tenia passada la ITV i durant l'any anterior se li havia fet el manteniment i reparacions ordinàries.Arran de l'accident van perdre la vida, i 26 persones més van quedar ferides de diversa consideració. Cap de les víctimes duia cordat el cinturó de seguretat i la majoria ocupaven la part posterior del vehicle. Les víctimes mortals van ser set noies italianes -tres de 22 anys, dos de 21 anys, una de 23 i una altra de 25-, dues noies alemanyes de 20 i 25 anys, una noia francesa de 24 anys, una uzbeka de 20 anys, una austríaca de 24 anys i una romanesa de 23.El ministeri públic acusava el conductor de 13 delictes d'homicidi per imprudència greu i 26 delictes de lesions per imprudència greu pels quals demana; 6 anys de privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors, amb la pèrdua del permís de conduir, i 6 anys d'inhabilitació especial per a l'exercici de la professió de conductor professional.La companyia asseguradora GES ja havia indemnitzat totalment, per la via civil, els perjudicats directes de les 13 víctimes mortals del sinistre, per la qual cosa els familiars només mantenien l'exercici de la via penal. La companyia també havia indemnitzat o consignat judicialment almenys més de mig milió d'euros a diversos ferits.La investigació judicial de l'accident s'ha allargat durant gairebé cinc anys i la causa s'ha arxivat en tres ocasions per part de diferents instructors que han passat el jutjat número 3 d'Amposta. Després dels recursos de les acusacions particulars i Fiscalia, l'Audiència de Tarragona va decidir reobrir el cas l'octubre del 2019 i va ordenar que la jutge iniciés el procediment abreujat. La jutgessa del Penal de Tortosa va convocar totes les parts el 15 de setembre del 2022 per acordar la data d'inici del judici.

