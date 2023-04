Dos trucs antienvelliment per viure millor

Hi ha alguna manera de portar millor l'envelliment? Segons, psicòloga de la salut i investigadora de la longevitat, professora a la Universitat de Califòrnia i directora del Centre d'Envelliment, Metabolisme i Emoció, sí que hi ha hàbits que hi ajuden.Tal com recull Rac1, l'pot desgastar les cèl·lules de manera prematura i augmentar el risc d'obesitat, malalties cardiovasculars, demència i depressió. Un estrès a curt termini no és necessàriament dolent, però quan aquest estrès es converteix en crònics és quan apareixen els problemes.I quins consells podem seguir? Epel parla d', una manera d'exercitar el cos amb "breus esclats d'estrès". "Els estudis mostren que pot millorar la salut i la vida regenerativa de les cèl·lules, en comptes de desgastar-les lentament", sosté la investigadora.Per practicar aquest estrès "fitness" hi ha dos exercicis. El primer, és fet el que s'anomena un(HIIT, per les sigles en anglès). Es tracta d'una ronda d'entrenament de set minuts, en què es fa un exercici durant 30 segons i se'n descansen deu, fins a arribar als set minuts. Es poden fer flexions, planxa, squats, salts... Cadascú ha de trobar la intensitat que li va millor.Un segon exercici, més senzill, és fer una. Això ajuda a disminuir la inflamació, augmentar la longevitat i millorar el metabolisme. Després de la dutxa normal, pots posar l'aigua freda durant uns 30 segons o un minut. Segons l'experta, això genera un estrès positiu, que ajuda a portar millor l'envelliment.

