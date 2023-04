Les maneres de carregar el telèfon mòbil sense un endoll a prop

La gran majoria de la gent ja no surt de casa sense el, però segur que més d'un s'ha trobat que es queda senseen algun lloc on no téa prop per carrega-lo. En aquesta situació, hi ha algunes maneres de carregar el telèfon.Segons explica RAC1, hi ha dues opcions útils que us donaran aquell percentatge de bateria necessari per, no ens enganyem, continuar mirant Twitter, Instagram o TikTok, o per continuar fent fotos de les vostres vacances.Primera opció: vàlida per a tots els telèfons amb entrada(bàsicament, els Android). Si el telèfon té aquesta característica, podreu carregar elsconnectant-lo al dispositiua través del cable del telèfon Apple. Una entrada es connectarà a l'iPhone i l'altre a l'Android, i d'aquesta manera el segon telèfon actua com a bateria externa.Si tenim un cable amb dues entrades d'USB-C, podem connectar dos telèfons i, per defecte, aquell que tingui més bateria carregarà el que en tingui menys. Això es pot canviar al menú emergent que apareixerà a la pantalla en el moment de la connexió.Segona opció: un mètode de càrrega sense cable, que ja està disponible en molts telèfons del mercat. Un mòbil Android podrà fer de carregador d'un altre dispositiu activant l'opció "". Cal col·locar el dispositiu que actuarà de carregador amb la part del darrere del telèfon en contacte amb l'altre terminal.Una opció extra (i lògica) és disposar d'una, molt útil aquests dies de vacances en què molta gent fa turisme i passa el dia fora i, sovint, sense possibilitat de connectar el telèfon a un endoll.

