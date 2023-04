La pel·lícula d'estrena de Netflix que està arrasant a la plataforma en pocs dies

ja ha presentat alguna de les novetats que té preparades en la categoria de les sèries per al mes d'abril. Les podeu consultar aquí. Però en els darrers dies, concretament en l'última setmana, una pel·lícula ha despuntat en reproduccions a la plataforma a l'estat espanyol. La nova comèdia dha arrasat al servei de contingut en streaming i segons les estadístiques de Netflix, és la número u en el catàleg que ofereixen a Catalunya.Segona part de(que aquí es va traduir com a, sense doblatge en català), ja saga consolidada de comèdia de Netflix que aglutina Sandler i Aniston al costat de repartiments de luxe per a una trama fàcil, àgil i molt poc complexa. Gira al voltant d'una parella, ell és policia i ella... la seva dona, que intenta fer un viatge de noces esperat des de fa anys i acaba sortint malament.Tots dos uneixen forces per investigar el cas i així tornen a connectar després de tant de temps., un fet que han aplaudit crítics (no tants) però que ha rebut l'escalf del públic amb totes aquestes reproduccions.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor