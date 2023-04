Hugh Jackman, lliure de càncer: dona negatiu en dues biòpsies

Bones notícies. L'actor australià, que enguany farà 55 anys, està. Aquesta setmana l'intèrpret compartia a través de les seves xarxes socials que els metges que el tracten tenien la sospita que podia patir càncer de pell arran d'unes lesions que li van sortir. Finalment, fa tot just unes hores ha informat que"Gràcies a tothom per l'afecte. Si us plau, recordeu posar-vos crema de protecció solar -sense importar l'estació-", ha indicat en un missatge a Instagram Jackman, que actualment es prepara per encarnar de nou a, el personatge fantàstic de la saga cinematogràfica X-Men, a la pel·lícula Deadpool 3.Aquest dimarts, l'actor publicava una internet on apareixia davant de càmera amb una mena d'embenatge al nas. En qüestió de minuts, Lobezno explicava als seus seguidors i seguidores d'Instagram que s'havia sotmès a dues biòpsies després que li detectessin petits punts que "podrien o no" ser. Des del 2013, Jackman ha hagut de fer segment mèdic de les lesions i realitzar fins a sis intervencions quirúrgiques per eliminar els tumors.Precisament per això, el resultat negatiu que li han donat les proves és tan bona notícia per a ell. Un veritable alleujament, segons s'han fet ressò els mitjans estatunidencs. Des que va començar aquesta odissea, l'intèrpret nascut a Sidney no ha parat de ferper prevenir malalties.

