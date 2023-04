Els EUA investiguen una filtració massiva de documents sensibles del Pentàgon sobre la guerra d'Ucraïna

L'exèrcit dels Estats Units investiga la filtració de diversos documents classificats del Pentàgon amb informació sobre els plans del país i de l'OTAN en relació amb la guerra d'Ucraïna. Els documents haurien aparegut aquesta setmana publicats en diversos comptes de Twitter i haurien estat difosos a través de Telegram, segons informa el diari The New York Times.

Segons les fonts militars del diari, alguns aspectes dels documents haurien estat modificats abans de publicar-se, com les estimacions nord-americanes del nombre d'ucraïnesos morts durant el conflicte o les baixes russes. Segons ha informat el mateix rotatiu, això suposaria segons els analistes militars del dia un intent de Moscou d'estendre desinformació que elevi els ànims russos pel que fa a la invasió d'Ucraïna.

Malgrat tot, destaquen que les filtracions suposen una enorme esquerda en la intel·ligència nord-americana. La Casa Blanca i el departament de Defensa ha estat intentant eliminar totes les còpies dels documents, encara no ho ha aconseguit. El diari ha donat més detalls sobre els documents filtrats, que en realitat són fotografies d'aquests documents. Es van realitzar fa cinc setmanes, per la qual cosa mostren una informació de la intel·ligència nord-americana ja desactualitzada.

I tot i que la informació filtrada no inclou plans gaire delicats, les autoritats nord-americanes temen que es puguin proporcionar diverses pistes clau per als militars russos, i els analistes consultats pel diari afirmen que és difícil estimar el dany real per a l'ofensiva ucraïnesa que podria suposar una filtració així.

Altres notícies que et poden interessar

​​​​​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor