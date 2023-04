Quins aliments han augmentat el seu preu des de l'inici de 2023?

Quins són els aliments que més han augmentat de preu?

Els aliments infantils - 13,3%

Els llegums i les hortalisses fresques - 11,6%

Pizza i les quiches - 9,9%

Gelats - 6,9%

Salses i altres condiments - 6,8%

Altres productes variats basats en cereals - 6,2%

Altres productes làctics - 6%

Confitures, mel i melmelades - 6%

Arros - 5,9%

Peix o marisc fumat - 5,9%

És un fet.per a molts ciutadans perquè el preu dels aliments segueixen augmentant. Encara que altres costos com les factures d'energia de la llar o la gasolina hagin baixat per les mesures aprovades pel govern espanyol,que va en augment. Per situar les dades sobre la taula,de l'estat espanyol ha emès un estudi delsque conformen el carro de la compra per a l'entitat.ha augmentat de preu en nomésEn dades més concretes,en els mesos de gener i febrer. Un fet que es pot seguir repetint en les pròximes setmanes, segons l'INE. El que ha patit un increment més destacat ha estat l'aliment infantil, amb unrespecte de l'any anterior. Els llegums i les hortalisses fresques han crescut fins a un. Segons les mateixes dades de l'INE, en total, els aliments han arribat a un augment delaquests darrers dos mesos.Les dades de l'INE mostren fins a deu categories que han incrementat el seu preu en els darrers 60 diesCal destacar, però, queel seu preu aquests mesos de febrer i gener del 2023. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística de l'Estat, trobem aquests aliments:. Nomésque el desembre del 2022.

