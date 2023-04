Mor l'artista Josep Navarro Vives als 91 anys

Ha mort Josep Navarro Vives, pintor de la generació dels 50 reconegut per la seva curiositat i exploració de llenguatges. Sensible també a iniciatives artístiques vinculades al barri barceloní del Raval, on va viure durant anys. Una abraçada a la família. https://t.co/nOrufSZr01 — Natàlia Garriga (@natalia_garriga) April 7, 2023

, segons ha avançat la revista Bonart i ha confirmat l'ACN. Artista de la generació dels 50 nascut el 1931 a Los Sarrasins -a la localitat francesa de Guiena a Occitània-, es va establir definitivament a la capital catalana a principis dels anys seixanta.Navarro és. Reconegut per la transversalitat i exploració de nous llenguatges, deixa un llegat de més de set dècades dedicades a la pintura. Entre altres distincions, va ser distingit amb la Clau de Barcelona (1997) i la Creu de Sant Jordi (2016).Format a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de la ciutat comtal, va exposar per primera vegada a Barcelona i a Madrid els anys 1955 i 1956. El 1957 el govern francès li va atorgar una beca per ampliar els seus estudis a l’École des Beaux Arts de París. Dos anys més tard, va aconseguir-ne una segona, que el va fer traslladar fins a la Saint Martin’s School of Art de Londres.En una primera etapa la seva obra. A partir de l'any 1974 es va centrar en els olis sobre tela, amb composicions dominades pels contrastos cromàtics i jocs òptics. Posteriorment, va centrar la seva pintura en la natura morta, la barca i el paisatge. Ha exposat a Catalunya, a l’Estat i a la resta d’Europa, als Estats Units i al Brasil.La consellera de Cultura,, ha fet arribar el condol a la família i ha destacat de Navarro Vives la "curiositat i exploració de llenguatges", amb sensibilitat també per a les "iniciatives artístiques vinculades al, on va viure durant anys".

