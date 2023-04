Intenta saltar-se la cua avançant pel voral fins que l'enxampen els Mossos

Adelanta por el arcén de la autopista en un atasco y aparece por detrás un coche camuflado de los Mossos



📹 #B23 Molins de Rei, Barcelona pic.twitter.com/3TEp1PTE1y — SocialDrive (@SocialDrive_es) April 7, 2023

A la vida hi ha llestos -i llestes- de tota mena i laés bona mostra d'aquesta realitat. Segur que si fa anys que condueixes les has vist de tots els colors: gent agressiva, impacient i temerària, per posar-ne només alguns exemples. Ara, en plena Setmana Santa hi ha molta circulació per les vies del país i és precisament en aquests moments quanal volant llueix especialment.Aquest dissabte a la, a l'altura de, un conductor -o conductora, ja que no han transcendit detalls de la seva identificació- ha intentat saltar-se un embús conduint pel voral de la carretera i avançant, d'aquesta manera tan peculiar, la resta de vehicles que hi circulaven i que, pacientment, esperaven que la cua anés a la baixa.A aquesta persona, però,. Setmana Santa és també una de les èpoques en què les policies d'arreu de l'Estat més controls fan a la xarxa viària. Per aquest motiu, no és pas estrany que un cotxe dels Mossos d'Esquadra fos, precisament, en la mateixa retenció que ella.Així que en veure que intentava avançar pel voral -això sí, amb els intermitents encesos-, ha encès les alarmes del vehicle i amb la senyalització de policia l'ha obligat a parar. Ben segur que a hores d'ara ja se li ha interposat alguna mena de. L'enginy li haurà sortit car.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor