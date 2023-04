La papereta electoral de Junts a Barcelona inclourà la cara de Trias i obviarà les sigles

L'alcaldable deper Barcelona,, està convençut que la clau per aconseguir un bon resultat a la capital catalana és tenir perfil propi. Per això, ha decidit anar un pas més enllà i fer palesa aquesta lleugera, però importantelectoral per als comicis del pròxim 28 de maig, tal com ha avançat aquest divendres l'agència EFE.Ho farà, però, amb el vistiplau de la formació que presideixen Jordi Turull i Laura Borràs , que li va donar carta blanca per fer i desfer com considerés oportú tant a l'hora de formar equip com per dissenyar la campanya. El principal objectiu de Trias és, doncs, marcar distàncies amb els lemes de "confrontació" que difon Junts i, per aquest motiu, buscarà un espai de moderació a l'estil de l'antiga Convergència.Concretament, el candidat del partit a Barcelona farà servir. El nom de la candidatura serà "Trias per Barcelona-CM". Junts es presentarà en coalició amb més d'una vintena de partits locals i supramunicipals sota la marca Compromís Municipal (CM) i celebrarà el 6 de maig una convenció municipalista a Barcelona, en què tindrà gran protagonisme Xavier Trias.La decisió de l'alcaldable de la capital catalana, però, no és única. Altres candidats com Marc Castells o Xavier Fonollosa també han optat per tenir la seva foto a la papereta el 28-M. La formació de Turull i Borràs ja ha tancat 607 candidatures per a les municipals i aspira a arribar a les 800 llistes a tota Catalunya.

