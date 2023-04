Detenen un matrimoni a Madrid acusat de maltractar els seus vuit fills

Els fills faltaven a escola i la mare patia violència de gènere

Laha detingut a Colmenar Viejo (Madrid) unai d'obligar-los a "malviure" en una habitació. Els nens i nenes tenien prohibit trepitjar el menjador i els castigaven amb maltractament físic o deixant-los a la intempèrie al pati de l'habitatge si no feien cas.Segons ha informat la Benemèrita en un comunicat, va ser aquest passat dimecres 29 de març quan, sota la direcció del titular del Jutjat d'Instrucció núm. 1 del municipi, es registrava el domicili en el marc d'unaarticulada per l'Equip de Policia Judicial de Colmenar. En aquest registre també van participar el Fiscal de Guàrdia, Agents tutors de la Policia Local de la localitat, Serveis Socials i agents de l'Equip Dona Menor (EMUME) de la Comandància de Madrid.La recerca es va originar dies abans arran d'unaon es posava en coneixement uns presumptes maltractaments contra una menor d'edat ocasionats pel seu progenitor. Arran d'aquests fets es va fer un estudi detallat de l'entorn familiar de la presumpta víctima, contrastant també les dades amb els agents tutors de la Policia Local i Serveis Socials de Colmenar Viejo. Tot això va permetre descobrir que a banda de la jove hi havia altres set menors que també havien pogut ser víctimes deEls menors acostumaven a faltar constantment a classe. Absències, però, que eren pertinentment justificades pel pare, que exerceix de metge en un hospital madrileny. Va ser en aquest moment que es van establir vigilàncies en els voltants del domicili familiar, on les sospites van confirmar els recels dels investigadors. La dona de, que va resultar detinguda, és, alhora,. Per això, la justícia ha dictat cautelarment una ordre d'allunyament respecte del seu marit. Després de presentar les proves oportunes al titular del jutjat, va ordenar la immediata entrada i registre de la casa, on es van confirmar tots els extrems.

