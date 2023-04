Els cotxes amb més probabilitats de ser parats en un control

Cotxes antics, nous i amb els vidres opacs

Lasempre ve acompanyada de molt moviment a les carreteres. I quan passa això, també es multipliquen els. A casa nostra, elsd'Esquadra tenen previst supervisar que el trànsit es desenvolupi correctament en uns 1.300 punts repartits arreu del país. I encara que habitualment els controls es fan aleatòriament, hi ha determinatsTenint en compte que en aquesta segona fase de l'operació sortida en què estem immersos la Direcció General de Trànsit ) estima que hi haurà més de nou milions de desplaçaments en tota la xarxa viària de l'Estat, vegem quants números tens que et toqui aturar-te a revisar el cotxe.Entre els models que acostumen a ser detinguts per les autoritats en aquests casos destaquen els que són més antics, encara que es conservin en bon estat. La raó és senzilla: precisament per la seva longevitat poden teniri això fa que siguin menys segurs quan circulen per la carretera. Si t'aturen, el primer que segurament comprovaran és si has superat lai si el teu vehicle és apte o no per conduir o si, per contra, circules sense haver passat la revisió obligatòria.I encara que sembli mentida, els cotxes nous també tenen números per ser parats en un control policial. També és la seva edat, en aquest cas curta, la que fa que els i les agents no estiguin familiaritzats amb ells i, per això, els aturen, un fet que encara és més habitual en. En aquests casos, la policia revisa que no se'ls hi hagi fet cap canvi en el tub d'escapament o en el motor.Més enllà de l'antiguitat, si el teu cotxe té els vidres foscos, també estarà -valgui la redundància- en la llista negra de les autoritats. La DGT permet tintar els vidres, però no de qualsevol manera. Hi ha unque s'ha de tenir present. A més a més, elstambé interessen els cossos policials. El vermell i el groc són els colors en què més es fixen si tenim en compte les estadístiques.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor