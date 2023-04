Mor un noi de 22 anys en un accident de matinada a Tàrrega

⬛ El conductor d’un turisme ha mort aquesta matinada en una sortida de via a l’L-310 a Tàrrega (Urgell).



🔗 https://t.co/3J3ntIhGYe



🟦 Amb aquesta víctima, són 36 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes (dades provisionals)#SCT pic.twitter.com/E8EtZFHXU7 — Trànsit (@transit) April 7, 2023

Uni veí de Massoteresaquesta matinada a la(Urgell) en sortir de la via per causes que encara s'estan investigant. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident ha passat a dos quarts d'una al punt quilomètric 4,1.El conductor ha mort i l'acompanyant davanter ha resultati ha estat traslladat a l'hospitalde la capital de província. Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles delsd'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques ().Pel que fa a l’afectació viària, s'ha donatpas alternatiu fins a tres quarts de tres de la matinada. Amb aquesta víctima, sónde trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

