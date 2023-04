ERC demana el cap de Raquel Sánchez per la «catàstrofe» de Rodalies

Acusa el PSC d'actuar amb "egoisme" en la sequera

ERC impulsarà la, per la "gestió catastròfica" deHo ha avançat el president d'ERC,, en una entrevista amb l'ACN. "Han tingut molts mesos i anys per a resoldre-ho, n'han estat incapaços i cada cop funciona pitjor; algú n'ha d'assumir la responsabilitat política", ha dit el dirigent dels republicans, que creu que "tocarien dimissions". Junqueras els ha retret que "l'única cosa que depèn del partit socialista és la que va més malament de Catalunya". En aquesta línia, ha dit que "i que, si en té alguna, sigui supervisada per ERC": "Quan depèn d'ells no se'n surten".A banda de la reprovació de Raquel Sánchez al Congrés dels Diputats, Junqueras creu que també caldria que "algú n'assumís la". El líder republicà ha expressat que "no pot ser que se'n rentin les mans cada dia, Ponç Pilat només se les va rentar una vegada". Alhora, ha considerat que "si no se'n surten per complir horaris o renovar materials" haurien de "deixar-ho estar i posar algú que sigui capaç de fer-ho". Per a ERC, elho resoldria, ja que la gestió dels trens a Catalunya és "infinitament millor" si es posa com a exemple els Ferrocarrils de la Generalitat.Per tot plegat, Junqueras demana "no resignar-se" davant el mal funcionament dels trens al territori, on. El president d'ERC ha reblat que "que les coses es gestionin de manera catastròfica no és notícia perquè ens hem acostumat, però no podem deixar que hi hagi usuaris abandonats a la dissort del PSC". Així, ha demanat al PSC que "comenci a treballar i a fer coses útils per a Catalunya. Només té una feina: fer que funcioni Rodalies. Que almenys aquesta la faci bé". Després de la cimera de l'aigua que va acabar sense acord , Junqueras ha acusat el PSC d'actuar amb "egoisme" en la gestió de la sequera. Els de Salvador Illa van rebutjar una entesa per lesamb l'executiu sobre eldel decret de sequera. L'executiu de Pere Aragonès estava disposat a pactar una moratòria fins a l'1 de juliol, però el PSC en volia una d'almenys fins al setembre."Va ser la demostració de l'egoisme amb què actua el PSC", ha assegurat el president d'ERC, que argumenta que al país hi ha "molts municipis que fan bé la feina i l'esforç per estalviar aigua". De la mateixa manera, assegura que "no és bo que hi hagi altres municipis que s'aprofitin de la bona feina dels altres per tenir una". En aquest sentit, els republicans defensen implantar un règim de sancions per garantir la "responsabilitat".Però més enllà dels continguts, Junqueras creu que els socialistes "bloquegen" l'acord no perquè no comparteixin el règim de multes, sinó perquè el PSC considera que "com a partit" perquè "desgasten el Govern". El líder d'ERC opina que això demostra "la irresponsabilitat i l'egoisme" dels d'Illa i diu que la formació és "la màxima expressió" dels partits que "actuen d'acord amb els interessos d'alguns dels seus dirigents".

