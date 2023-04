Notícies del 6 d'abril de 2023

Científics catalans desenvolupen un mètode per diagnosticar càncers en tres hores



Un equip científic del Centre de Regulació Genòmica (CRG), a Barcelona, ha desenvolupat un nou mètode per diagnosticar càncers en 3 hores o menys, i amb un cost inferior als 50 euros. L'eina permet detectar les modificacions de les molècules d'Àcid Ribonucleic de transferència (ARNt) provocades per diverses malalties, inclòs el càncer. A més, ho fa d'una manera poc invasiva i amb una alta sensibilitat.