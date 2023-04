Anar en cotxe a la feina: a Madrid es fa el doble que a Barcelona

Enquesta INE Foto: Ajuntament de Barcelona

Únicamentmentre que gairebéde manera habitual. És part de les dades que s'extreuen de la primera vegada que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) compara la mobilitat a les grans ciutats de l'Estat, a través de l'Enquesta de Característiques Essencials de la Població i els Habitatges Això situa la capital catalana com el gran punt urbà amb menys dependència del cotxe per anar a treballar de manera habitual. Un fet que, en canvi, a Màlaga (56%) o Sevilla (53%) s'enfila més enllà de la meitat de la població. La interpretació que fa l'Ajuntament de Barcelona és que hi ha una "combinació" de motius que expliquen aquesta diferència. En aquest sentit, des del govern municipal mencionen, una "millor xarxa de transport públic" o "les polítiques de restricció de la circulació", com la Zona de Baixes Emissions L'altra interpretació que fa el consistori barceloní de les dades de l'INE té a veure amb el conjunt de la mobilitat considerada sostenible i que es pot analitzar amb l'enquesta. Així, se celebra quesigui la ciutat que, al marge de la feina, en el conjunt dels moviments, hi hagi. Curiosament, la capital catalana no és puntera en cap de les dues opcions, l'anar a peu o el transport col·lectiu, que lideren Saragossa i Madrid respectivament. Ara bé, si s'apleguen les dues variables que comptabilitzen com a mobilitat sostenible, Barcelona se situa també per davant de la capital estatal (54%) i de Saragossa (47%).Un dels grans contratemps de l'enquesta, a l'hora d'acabar d'afinar l'anàlisi, és que. Està inclòs en la categoria "altres tipus de vehicles", que també engloba la moto o el patinet elèctric. En aquest camp,: altres tipus de vehicles, des de la bici a la moto. Més que cap altra ciutat de les més poblades de l'Estat.A banda, també es confirma que els joves i les dones fan un ús de la mobilitat sostenible molt més intensiu. En aquest sentit, l'enquesta estatal deixa veure que a Barcelonade manera habitual per anar a treballar o estudiar, i això es redueix fins al 36% més enllà dels 50 anys. A més, només un de cada 10 joves utilitza el cotxe per arribar a les seves obligacions diàries. Pel que fa a les diferències de gènere, de nou,. Per contra, els homes únicament ho fan en un de cada tres casos.

