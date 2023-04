Laporta envia una carta a la UEFA i la FIFA demanant que evitin «prejutjar» el Barça pel cas Negreira

El president del Barça,, torna a actuar en el marc deli envia una carta a lai la, que s'han mostrat preocupades per les notícies sobre el tema i han exigit esclarir els fets. Els destinataris han estat, els màxims representants de les organitzacions futbolístiques, a qui ha demanat que evitin "prejutjar" el club, siguin "responsables" i no se sumin a "l'escarni públic", segons ha informat Catalunya Ràdio. La FIFA es va pronunciar a mitjan març per primer cop, tot mantenint la prudència. Ho va fer el mateix Infantino, que va mostrar la seva, a la vegada que va demanar "". Infantino va fer aquestes declaracions en una atenció als mitjans després de ser reelegit president de la FIFA per quatre anys més, fins al 2027.La UEFA va ser més contundent i Ceferin va assegurar fa uns dies que el cas Negreira és "" que el dirigent ha vist mai en el món del futbol, i va recordar que per a l'organisme "". En una entrevista al mitjà de comunicació eslovè Ekipa SN, el màxim representant de l'organisme europeu va dir que no pot fer comentaris directament sobre el cas per dos motius. El primer, "perquè tenim un comitè disciplinari independent". I el segon, "perquè no he tractat aquest assumpte detalladament. No obstant això, puc dir que m'he informat i la situació és summament greu. Al meu entendre,", va advertir.Tot un clima que va ser inflamat, encara més, per la petició del Reial Madrid per personar-se com a "part perjudicada" en la denúncia del cas Negreira contra el Barça. El Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona va rebre aquest dimarts l'escrit del club blanc, en què defensa que "el Codi Penal protegeix la netedat en les competicions esportives i l'interès social i dels participants", per acabar etzibant que aquest interès involucra "valors ètics i implicacions econòmiques".

