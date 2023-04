Evitar la «nostàlgia del passat»: Francesc davant la prova del Via Crucis

Opacitat i contradiccions



La Setmana Santa, una prova d'esforç



Un discurs molt polític



Retorn als orígens: rentar als peus als presos



Rumors interessats

Aquestaserà una de les més rellevants del, amb molts missatges amb significat. El papa Francesc sembla haver superat, si més no, la primera estació d'uni vol dir coses. Com tots els pontífexs d'edat avançada, ha de suportar la pressió que els envolta en el que sembla que és el tram final d'un papat. Als seus, quan acumula un seguit d'entrebancs de salut -que inclouen una operació de còlon el 2021- i després de romandre ingressat tres dies per una bronquitis, Francesc ha reassumit les seves funcions.Finalment, el Papa va desmentir les pitjors especulacions i després de dormir tres nits al Gemelli de Roma, va reaparèixer pletòric i somrient., va dir, en una frase que potser anava dirigida a sectors de l'. Això sí, amb els mateixos problemes de mobilitat dels darrers temps. Ho ha fet, alhora, amb la voluntat de deixar algunes coses clares dins de l'Església. Això és el que està passant a Roma.L'anunci que Francesc seria ingressat al Gemelli va sorprendre i també va preocupar. Perquè va anar acompanyada de l'opacitat i les contradiccions pròpies de la Santa Seu quan es tracta d'informar de la salut dels papes. En un primer moment, el 29 de març, el Vaticà va assegurar que es tractava d'un fet rutinari. Una aproximació, ja que immediatament es va anul·lar l'agenda del pontífex. La veritat era que Francesc va patir una bronquitis acusada i, evidentment, inesperada. Com sol succeir en aquests casos, voler ocultar la veritat només va servir per fer créixer l'alarma.Per Francesc, el que li ha passat el posava davant un moment perillós: just davant de Setmana Santa, quan l'agenda del Papa és més intensa i la seva paraula guanya en significat, dins i de cara enfora de l'Església. Si el Papa no hagués pogut presidir els oficis aquests dies, per forçai els rumors d'un final de pontificat s'haurien estès. Un tipus de maledicències que irrita profundament Francesc. Els moments més intensos de la Setmana Santa per un Papa són la(quan es beneeixen els sants olis), la cerimònia de rentar els peus, el Via Crucis de Divendres Sant al Coliseum i la Missa de Resurrecció de Diumenge Sant, amb la posterior. Francesc les presidirà totes i d'aquesta manera calla part de les maledicències sobre un pontificat esgotat.Aquest dijous, a la Missa Crismal, Francesc es va despenjar amb una homilia molt política , entesa dins dels paràmetres de l'Església. Al Papa se li va entendre tot. Parlant de la necessitat de preservar la "fragància de l'Esperit Sant", es va referir a les fractures internes a l'Església, reclamant posar fi a lesi invocantdins del catolicisme. El Papa va assegurar que "es peca contra l'Esperit quan ens convertim en elements de divisió" i "no s'ha d'embrutar la unció de l'Esperit amb la desunió i les polaritzacions". En un missatge molt significatiu, va clamar explícitament contra les posicions conservadores al referir-se a la necessitat d'evitar laEn un altre, Francesc ha volgut tornar a la presó on va fer la cerimònia de rentar els peus fa ara tot just deu anys. Ha estat aquest dijous, al centre penitenciari del Casal del Marmo, als afores de Roma. És allí on va anar poques setmanes després de la seva elecció com a Papa, en un gest que va donar molts senyals de per on volia enfocar el seu govern davant l'Església. Després dels dies a l'hospital, Francesc ha tornat a la primera hora del pontificat, tot recordant el contingut social de la seva pastoral i la seva identificació amb els sectors més vulnerables. Rentar els peus als presos és una manera de refermar la seva idea d'una Església que ésper als qui pateixen, una de les seves frases definitòries.La ràpida recuperació del Papa ha emmudit fins a cert punt elssobre la fi d'una etapa i la possibilitat d'un proper conclave. De fet, en les primeres hores del seu ingrés es va arribar a especular amb la possibilitat d'un. Però els rumors no callen. Aquests dies, des dels sectors contraris al Papa, circula la brama de noves iniciatives imminents de reforma. Com podrien ser noves disposicions per limitar més la possibilitat de fer missa seguint el ritus tradicional . Un tema aquest que sempre inquieta un nucli ultraconservador. De moment, però, Francesc allunya el seu pontificat de la Passió.

