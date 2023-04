Científics catalans desenvolupen un mètode per diagnosticar càncers en tres hores

Un equip científic del, a Barcelona, ha desenvolupat un nou mètode per diagnosticar càncers en 3 hores o menys, i amb un cost inferior als 50 euros. L'eina permet detectar les modificacions de les molècules d'provocades per diverses malalties, inclòs el càncer. A més, ho fa d'una manera poc invasiva i amb una alta sensibilitat.El mètode s'anomenai l' article on s'exposa ha estat publicat a la revista. El grup de recerca ha estat dirigit per lai ha estat finançat per l'. L'avenç permet obrir noves línies d'actuació en el diagnòstic de diverses malalties, a banda del càncer.A la publicació, s'explica que cadascun dels nucleòtids que componen una molècula d'ARN "té una mida i forma lleugerament diferent, que es reflecteix en un canvi en el corrent elèctric que es genera quan cada nucleòtid passa a través del porus". Elsdetecten canvis en aquest corrent per identificar la seqüència de les molècules d'ARN, incloses les modificacions que puguin tenir, obtenint com a resultat una eina ràpida, rendible, d'alt rendiment.Abans, tota aquesta feina es duia a terme amb dos mètodes separats que són menys informatius, trigarien setmanes i costarien milers d'euros, asseguren els investigadors. "El Nano-tRNAseq és. En un futur pròxim, serà en poques hores", ha afirmat l'estudiant de doctorat al CRG i primera autora de l'estudi,

