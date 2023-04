Més d'un quilòmetre de llarg i a l'aire lliure: així és la piscina més gran del món

Comença a fer bon temps i comencem a pensar amb les activitats d'estiu. Platja,i qualsevol altre lloc amb aigua per remullar-nos. Enguany, però, caldrà anar alerta: només les piscines públiques o comunitàries es podran omplir. Aquesta és una de les restriccions del Govern davant l'episodi deque està patint Catalunya.A l'altra banda de món, però, hi ha la. Mesura més d'un quilòmetre de punta a punta i no té coberta. Està situada al complex hoteler de, i les seves dimensions equivalen a 20 piscines olímpiques.Perquè estigui totalment plena caleni és que aquesta macro piscina és ben bé una llacuna ubicada a la ciutat d'Algarrobo. A més, té elde ser la més profunda del món: fins a 35 metres en alguns punts.Com s'omple? Mitjançant un sistema decontrolat per ordinador, un filtre extreu l'aigua des dei la bombeja dins de la piscina. La temperatura a què la troben els usuaris és de, nou més que al mar.Una de les curiositats que més destaca és el seuI és que una tecnologia avançada, creada per l'empresa Crystal Lagoons, permet captar l'aigua des de l'oceà i mantenir-la en perfectes condicions, fins al punt de mostrar el color turquesa dels mars tropicals.

