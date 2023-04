El truc per saber si una benzinera està a l'autovia o en un desviament: la clau està en el color

Hi ha dos tipus de persones: les que gaudeixen del viatge en cotxe i les que l'odien. Sigui com sigui, segur que uns i altres coincideixen en haver viscut una vegada la següent situació. El cotxe et demanai t'amenaça de deixar-te al mig de l'autovia. Veus un senyal de trànsit que indica la proximitat d'una gasolinera, agafes la sortida que et mana i, de sobre, res. Sembla que t'han enganyat. Continues la marxa perquè no tens cap altra opció i, finalment, apareix.El microinfart que els conductors pateixen quan creuen que s'han equivocat i no arribaran a temps a la gasolinera es pot evitar amb un. La clau està en elde trànsit que indica l'existència d'una estació propera. Tot canvia en funció de si és blava, verda o blanca.Si el panell és, vol dir que la benzinera es troba en un lateral de l'autovia. De fet, és probable que es vegi a simple vista. Aquest color sempre indica quelcom referent a l'autovia. Si, altrament, és, vol dir que la gasolinera s'ubica als voltants, però fora de l'autovia. I si és, caldrà abandonar l'autovia i incorporar-se a una carretera convencional per arribar-hi.

