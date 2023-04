Un noi de 21 anys llença el seu gos des d'un quart pis a Sant Feliu de Guíxols

Diversos testimonis van veure com a finals de març el seu veí dea Sant Feliu de Guíxols (Girona). Abans, havien sentit com el cadell plorava i bordava perquè no l'havien deixat en tot el dia entrar a la casa. Va ser una dona que es va trobar el cos de l'animal al carrer al voltant de les 17:00 de la tarda. Espantada, el va dur a una clínica veterinària perquè li fessin una revisió i li curessin les ferides.Ara, el gosset, que li ha provocat una factura de maluc i genoll, en un centre d'acollida. El seu propietari, el noi jove, ja ha estat detingut, tot i que no ha estat fàcil. Aquest dijous elsd'Esquadra han detallat que van trucar a la seva porta en fins a tres ocasions, però que ningú els va obrir la porta. Al final, dimarts van poder entrar i detenir l'agressor, que s'enfronta a un delicte de maltractament d'animal domèstic Segons la informació que ha transcendit, el noi té. Dimecres va passar a disposició del jutjat de guàrdia de la localitat gironina i ara, finalment, ha estat posat en llibertat a l'espera de judici.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor