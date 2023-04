Per què el testament del fill d'Ana Obregón no es pot considerar hològraf?

Com va transmetre Aless Lequio les seves últimes voluntats?

Què és un testament hològraf?

Requisits del testament hològraf perquè sigui vàlid

Diferència entre el testament hològraf i el testament oral

ha fet revifar el debat entorn lacomprant, als Estats Units i amb l'edat de 68 anys -o 71, segons algunes fonts-, una filla a través d'aquesta pràctica que vulnera els drets de les criatures i de les mares gestants , segons la legislació actual de l'estat espanyol, on resideix l'actriu i biòloga. Una nena que no és la seva filla, sinó la seva neta. Així ho ha explicat ella mateixa en una nova exclusiva a la revista Hola, en què informa que és fruit de l'esperma que va deixar el seu fill Alessandro , mort el 2020 de càncer.El naixement d'seria un desig d'Aless. Un desig que hauria comunicat als seus pares abans de morir, cosa que Obregón defensa que es tracta d'un "" i que justificaria aquesta polèmica decisió que sacseja l'opinió pública. Amb tot, la petita Ana podria no ser l'última, perquè segons Obregón, el seu fill volia tenir fins a cinc fills, de manera que està oberta a repetir el procediment en més ocasions.Obregón defensa que la situació que descriu amb el seu fill i el seu exmarit valida que es tracti d'un testament hològraf, perquè hi ha dos testimonis. Si bé, no és així. Un testament hològraf és un document escrit, en cap cas oral, en què una persona expressa les últimes voluntats abans de morir, però que, per diverses circumstàncies, no ha estat signat davant d'un notari.Perquè pugui tenir aquesta consideració, l'diu cal que el desig estigui plasmat en un document escrit firmat per l'emissor, que ha de ser major d'edat. També ha d'incorporar l'any, el mes i el dia en què es realitza. A més, aquest document ha de ser presentat davant un notari en un termini de 10 dies després de la mort. Un conjunt de condicions que no es donen en aquest cas.A diferència del testament hològraf, elsí que permet deixar les últimes voluntats sense cap document escrit. Només és vàlid, però, si es compleixen determinats supòsits i amb algunes condicions. La llei estableix que es pot fer un testament oral si hi ha perill de mort -i davant de cinc testimonis idonis- o si hi ha una epidèmia -només davant de tres testimonis majors de 16 anys-. Si el testador viu dos mesos després del perill o tres després de la fi de l'epidèmia, el testament oral perd validesa.

