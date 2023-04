Robava i estafava la dona de qui tenia cura: detenen una cuidadora a Sant Andreu de la Barca

Els Mossos d'Esquadra han detingut una cuidadora per furtar i estafar la dona de qui tenia cura a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. La detinguda es va apropiar de joies, diners en efectiu i va utilitzar la targeta bancària per a compres personals sense autorització, segons ha informat el cos policial.



Agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell van detenir la setmana passada l'acusada, de 52 anys, com a presumpta autora dels delictes de furt continuat i estafa bancària a una persona d'edat avançada. L'arrestada va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar-ne la llibertat amb càrrecs.

La investigació va començar el gener de 2023, quan la parella de la víctima va denunciar als Mossos que havien desaparegutque tenien guardats a casa, unes setmanes després de contractar la cuidadora per motius de salut. El denunciant també va manifestar que més endavant van detectar uns càrrecs indeguts realitzats amb la targeta de la seva parella a una població veïna. En aquell moment va posar els fets en coneixement de la resta de la família i la cuidadora va deixar de treballar a la casa.Aleshores, van fer un repàs més exhaustiu de les pertinences de la víctima i es van adonar que també faltaven les. Els investigadors van buscar-les pels possibles canals legals de venda i van localitzar un total de quatre vendes fraudulentes. Els Mossos van fer constituir un reconeixement fotogràfic de les joies venudes i el denunciant les va reconèixer com les peces robades.

